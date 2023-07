Casa da sgomberare, ma non lo fa: "Mio fratello così blocca i lavori"

C’è l’ordinanza di sgombero per inagibilità, su una casa terremotata di Tolentino, ma uno dei due proprietari si rifiuta di uscire. Da quasi cinque anni. E l’altro proprietario, finché l’edificio non è libero, non può iniziare i lavori, col conseguente rischio di perdere il finanziamento della ricostruzione post-sisma. La famiglia di quest’ultimo (la moglie in particolare) si è rivolta così ad un legale per cercare di risolvere quanto prima il problema. A raccontare il caso è proprio l’avvocato, Mariella Migliorelli.

"L’immobile è di proprietà di due fratelli: l’appartamento al primo piano da tempo non è più abitato, mentre al piano terra è rimasto uno dei due, che non vuole sentire ragione di uscire – spiega –. Dopo l’ordinanza di sgombero del 20 ottobre 2018 questi, a seguito dell’intervento dei carabinieri e della Polizia locale, si era trasferito in un alloggio a Passo di Treia, reperito tramite servizi sociali, usufruendo anche del Cas, il Contributo di autonoma sistemazione. Ma, nonostante l’ordinanza, tutti i giorni faceva avanti e indietro e nei fine settimana dormiva nell’appartamento di Tolentino. Dopo un po’ è addirittura rientrato e oggi, malgrado sia arrivato anche il decreto dell’Usr (Ufficio speciale ricostruzione con sede a Caccamo di Serrapetrona) che permette di eseguire i lavori, l’uomo non esce dall’immobile. E quindi non può iniziare la ricostruzione".

Poi prosegue: "La committente per i lavori, coniuge del proprietario del primo piano (l’altro fratello, ndr) ha la procura speciale anche del cognato, che non vuole uscire di casa: è molto preoccupata sia di perdere il finanziamento sia del fatto che, laddove non dovesse rispettare il contratto con l’impresa, sarebbe prevista una penale. Si è rivolta al comando di Polizia locale, all’amministrazione comunale, ai servizi sociali ma nessuno sembra affrontare davvero la questione – conclude l’avvocato Migliorelli –. Quando invece basterebbe far rispettare un’ordinanza, che esiste dal 2018. La mia assistita è disperata e non sa più a chi chiedere aiuto".

Lucia Gentili