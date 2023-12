Casa degli Artisti pronta a gennaio

"Entro gennaio inaugureremo la Casa degli Artisti (nella foto), ormai è quasi tutto pronto: al momento stiamo installando i materiali per insonorizzare le due sale di musica, oltreché posizionare l’insegna e fare l’ultima pulizia post lavori nei locali". A dirlo è il sindaco Andrea Michelini, che annuncia così l’attesa conclusione del lungo intervento di riqualificazione dentro agli ex spogliatoi del vecchio stadio comunale, nel parcheggio Nazario Sauro a Porto Recanati. Va ricordato che era stata la precedente giunta Mozzicafreddo ad iniziare i lavori, con l’intenzione di trasformare quel manufatto abbandonato nella Casa degli Artisti, e cioè un punto di ritrovo per le associazioni dove poter svolgere prove musicali, teatrali e tanto altro. Tuttavia, appena si era insediato il sindaco Michelini, lui aveva deciso di far svolgere ulteriori interventi per migliorare la struttura.

"La Casa degli Artisti è ora composta da due sale musica, collegate fra loro, con all’interno tutta l’apparecchiatura necessaria per le registrazioni – afferma Michelini –. Poi ci sarà un salotto centrale per tutte le arti, ovvero adatta alla recitazione, all’esposizione di dipinti, oppure alla lettura. Mentre all’entrata abbiamo allestito una sala d’attesa e anche due bagni (di cui uno per disabili). Questi giorni – aggiunge ancora il sindaco – ci sono arrivati i materiali fonoassorbenti che stiamo posizionando nelle due sale musica, così come si procederà a installare il cartello all’ingresso e delle decorazioni esterne. Altro aspetto importante: stiamo lavorando per sottoscrivere la convenzione riguardo alla gestione dell’immobile, che ovviamente sarà a carattere comunale". Allo stesso tempo, il primo cittadino portorecanatese spiega pure i motivi che hanno portato così alla lunga la fine dell’intervento.

"Non volevamo svolgere dei lavori approssimativi – osserva Michelini –, cosa che invece aveva fatto la scorsa amministrazione sia con il primo cantiere allestito nella Casa degli Artisti, sia dentro all’ex cinema Kursaal. Infatti, attraverso il finanziamento regionale da 34mila euro abbiamo tolte le docce e il comparto delle caldaie dal vecchio spogliatoio. Non solo, abbiamo rifatto il bagno e cambiato luci e pavimentazione nelle sale. E più recentemente, grazie all’avanzo di amministrazione del bilancio comunale, abbiamo finito con l’insonorizzazione dell’edificio. Insomma – conclude –, manca davvero poco alla cerimonia di apertura e intitolazione".