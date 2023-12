Casa degli Artisti, Ubaldi:: "Speriamo che sia la volta buona"

"Sul Carlino abbiamo letto l’ennesimo annuncio sull’imminente apertura della Casa degli Artisti. Beh, speriamo che questa sia la volta buona. Peccato che il sindaco Andrea Michelini imputa le proprie carenze amministrative a chi lo ha preceduto. Figuriamoci, un film già visto e rivisto". Torna all’attacco Rosalba Ubaldi, capogruppo di minoranza con Centrodestra Unito, che assesta l’ennesimo affondo contro l’amministrazione comunale di Porto Recanati. "Però, ha ammesso che se potrà terminare la Casa degli Artisti, per la quale la precedente amministrazione aveva potuto spendere 25mila euro, è perché ha più soldi a disposizione rispetto a chi lo ha preceduto – aggiunge la Ubaldi –. E nell’articolo lui continua a tirare in ballo il Kursaal. Caro sindaco, oggi che proprio lei può realizzare questi luoghi, e che ha avuto due anni e mezzo per valutare, lei che ha a disposizione parecchi soldi per farlo, ci spiega cosa le impedisce di portare a termine il Kursaal evitando così di far esibire le nostre compagnie teatrali nel cinema di Porto Potenza?".