Casa del custode: spazio per quattro famiglie sfollate

La città di Treia festeggia la prima grande opera pubblica dopo il sisma. Ieri si è infatti tenuta la cerimonia di inaugurazione della casa del custode, all’interno del complesso di Villa Spada, monumento tra i più rilevanti dell’Ottocento italiano ed una delle più belle ville delle Marche. La struttura ospiterà quattro famiglie rimaste senza casa a causa del terremoto del 2016, per un investimento di 1.6 milioni di euro. Il sindaco, Franco Capponi, ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Siamo molto felici perché si tratta del primo grande intervento dal 2015, anno in cui tutto il complesso è divenuto di proprietà comunale, e senza aver intaccato le risorse pubbliche municipali". Ma il sogno, mai celato di Capponi e dell’amministrazione, è quello di ristrutturare la villa neoclassica, realizzata da Giuseppe Valadier, nella sua interezza e proprio a questo sta lavorando da più o meno 25 anni. Con i lavori di recupero è stato fatto il miglioramento sismico e il consolidamento delle fondazioni dell’edificio oltre ad un restyling degli interni. Uno degli appartamenti, quello al piano terra, è stato predisposto affinché, in futuro, possa essere trasformato in biglietteria qualora si riesca a musealizzare la struttura. "L’obiettivo - ha sottolineato Capponi - è quello di restaurare tutta la Villa. I fondi ci sono perché ci siamo aggiudicati la vittoria di un bando del Pnrr per circa 3 milioni e in più abbiamo ulteriori 7 milioni per la villa. Quando i lavori saranno terminati la cittadinanza potrà riappropriarsi di questo straordinario spazio. La tenuta venne acquistata nel 1828 da Lavinio de’ Medici Spada, poi nominato ministro delle Armi dello Stato Pontificio. La villa rimase sua fino al 1860, anno in cui morì insieme alla moglie, la principessa polacca Natalia Komar, sorella della compagna di Chopin. Si susseguono varie vicissitudini fino al 1920 quando un conte napoletano, molto vicino al regime fascista, la acquista e, in tempo di guerra, la affitta al Ministero dell’Interno che ne fa il primo campo di concentramento femminile italiano per ospitare donne provenienti dalle colonie del Nordafrica". Tra il 1943 e il 1944 la villa diventa base del comando polacco che preparava la liberazione di Ancona e dal dopoguerra e fino agli anni ’80 ospita l’asilo Savoia e la scuola elementare".

Gaia Gennaretti