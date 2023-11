Casa della Sinclinale, c’è il taglio del nastro

Sarà inaugurata sabato alle 9, in via Castelli 11, nell’ex filiale della Bcc di Recanati e Colmurano, la Casa della Sinclinale, la sede pubblica del Centro studi Luglio ’67, l’associazione presieduta da Raimondo Turchi (foto), che da due anni lavora al progetto per la candidatura del paesaggio vitivinicolo nella Sinclinale Camerte. Al termine della cerimonia, che vedrà partecipi i sindaci degli otto comuni coinvolti, ci si sposterà al Teatro Piermarini dove alle 10 avrà inizio l’incontro sul tema "Il sostegno socio-economico ed il progresso dell’entroterra montano attraverso il progetto Sinclinale – Unesco". Ad intervenire tra gli altri, saranno il presidente Bcc di Recanati e Colmurano, Sandrino Bertini, la docente Unicam Lucia Ruggeri, l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi, l’enogastronomo Claudio Modesti, il presidente dell’associazione Beni italiani patrimonio mondiale Unesco, Alessio Pascucci. Poi un confronto sul tema del credito e dello sviluppo delle comunità. Le conclusioni saranno di Guido Castelli, commissario straordinario Sisma, l’onorevole Lucia Albano, il presidente della Regione Francesco Acquaroli.

Matteo Parrini