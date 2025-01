Casa delle arti inaugurata: "Ma da un anno è ancora chiusa"

"Un anno fa il sindaco Michelini inaugurò la casa delle arti “Mario Antonio Riccetti“. Si dà per scontato che quando si inaugura una struttura, tutto è pronto per le attività per cui è stata predisposta. Invece non si è fatto più niente. Le porte sono chiuse, senza conoscerne il motivo". È la nuova polemica che proviene da Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, consigliere comunali del gruppo di minoranza Centrodestra Unito a Porto Recanati.

"Il progetto era nato nel 2020 con l’amministrazione Mozzicafreddo da un’idea del consigliere Emiliano Giorgetti, per una spesa di 27mila euro – precisano Ubaldi e Sabbatini –. La giunta Michelini aveva voluto migliorare il progetto e aveva ottenuto nel 2021 34mila euro dalla Regione su indicazione dell’allora consigliera Elena Leonardi. Ma non era bastato. Sono state necessarie ulteriori risorse comunali per 13mila euro, per un totale di circa 70mila, ai quali vanno aggiunti 5mila euro di spese per attrezzature".

Il gruppo di minoranza Centrodestra Unito lancia diverse critiche. "La casa delle arti è ancora chiusa – riprendono Ubaldi e Sabbatini –. Ma un briciolo di vergogna no? Non abbiamo usato solo risorse dei concittadini, ma anche 34mila euro di risorse regionali delle quali dovremmo dare conto. Nel frattempo, che fine hanno fatto i bicibus? Questi misteriosi velocipedi, che ancora non abbiamo visto, dovrebbero consentire la frequenza scolastica o sportiva ai bambini e ragazzi normodotati e con difficoltà motorie, ma giacciono da qualche parte. Anche per i bicibus abbiamo usufruito di risorse regionali per 50mila euro nel 2023, a cui si sono aggiunti 10mila di risorse comunali".