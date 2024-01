Casa delle arti intitolata a Riccetti

Sarà finalmente inaugurata dopodomani, alle 10.30, la nuova Casa delle arti nel parcheggio Nazario Sauro di Porto Recanati. Ma soprattutto sarà intitolata al compianto Mario Antonio Riccetti, lo storico tabaccaio del paese, e amico di tutti, che era morto prematuramente a novembre del 2018, ad appena 66 anni. Oltre a esser stato il titolare dell’omonima tabaccheria di corso Matteotti, che è la più vecchia della città e ancora oggi è gestita dalla sua famiglia, Riccetti è stato un uomo molto vicine al mondo dell’arte. Grande appassionato di musica - con il suo nome d’arte "Shel Rokes" - era stato il cantante e chitarrista della band Le Comete, che dal ‘99 in poi si era esibita in diversi locali della zona. Mentre l’altra sua immensa passione era il teatro, tant’è che aveva recitato più volte nelle commedie dialettali dell’associazione culturale L’Arca. Per questo era grande amico del sindaco Andrea Michelini, con il quale aveva condiviso il palcoscenico durante gli spettacoli teatrali della "Rivistissima". Tra due giorni, quindi, ecco l’apertura della Casa delle arti con all’interno due sale musica e un’altra polivalente (adatta alla recitazione, esposizione di dipinti e lettura). "Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al momento - scrive il Comune in un comunicato -, che consentirà di dotare Porto Recanati di una struttura idonea e adeguatamente attrezzata per lo scopo per cui era stata originariamente pensata. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Michelini e le autorità religiose e militari".

Giorgio Giannaccini