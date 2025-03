Casa di Comunità: tre piani tra ambulatori e studi medici

Approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità, finanziato con i fondi del Pnrr per un importo di 1.872.900 euro. Si tratta della ristrutturazione del padiglione Morselli, in zona ex Crass in largo Belvedere Raffaello Sanzio, nelle immediate vicinanze del distretto di Macerata. L’edificio si estende su una superficie di 910 metri quadrati e si sviluppa su tre piani. All’interno troveranno spazio al piano terra gli ambulatori dedicati alla neuropsichiatria pediatrica, al primo piano gli studi dei medici di medicina generale, mentre al secondo il consultorio familiare. Si accede mediante un ingresso principale di fronte a via Spalato, mentre un altro ingresso si trova su viale dell’Indipendenza.

"La ristrutturazione dell’immobile permetterà di rendere la struttura idonea dal punto di vista dei requisiti igienico-sanitari, della salubrità degli ambienti e sul fronte dell’accessibilità – spiegano dall’Azienda sanitaria territoriale -. Considerata la valenza artistica dell’edificio, gli interventi che si andranno a realizzare sono volti alla conservazione degli elementi di pregio e delle caratteristiche architettoniche e storiche dello stesso". Nel corso degli anni la struttura ha cambiato più volte destinazione d’uso subendo modifiche interne, mentre diversi sono stati gli interventi strutturali, di restauro e adeguamento sismico che si sono susseguiti nel tempo.

"Con la realizzazione delle Case di Comunità rendiamo la sanità più vicina ai cittadini, più prossima ai loro bisogni assistenziali e di cura per garantire risposte rapide ed efficaci al diritto alla salute di ciascuno". interviene il direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, Alessandro Marini. "Con la Casa di Comunità di Macerata – aggiunge il vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini - andremo a garantire risposte ai bisogni di salute della popolazione fragile e affetta da cronicità, oltre che alla domanda crescente di assistenza sul territorio. L’obiettivo della Regione e dell’assessorato alla Sanità è quello di rafforzare i servizi sanitari e ridurre la pressione sulle strutture ospedaliere e in particolare sui pronto soccorso".