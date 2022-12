Casa di riposo a Maestà, crescono i contagiati Migliora la situazione in altre strutture

Cresce il numero dei contagiati alla casa di riposo alla Maestà di Urbisaglia, dove dal terremoto del 2016 sono delocalizzate le strutture di Mogliano e Loro Piceno. Questa volta è l’ala di Loro Piceno a registrare un aumento, passando da due a sei positivi (su trenta ospiti). Ieri mattina, da entrambe le parti, sono stati effettuati i tamponi molecolari a tutti gli anziani, compresi quelli di Mogliano (che per ora conta otto ospiti positivi su trentanove); gli esiti dovrebbero arrivare all’inizio della prossima settimana. La situazione per ora è sotto controllo. Migliora invece il quadro nelle case di riposo di Sarnano e Penna San Giovanni; nella prima qualche giorno fa si registravano 13 positivi, che però nel frattempo si sono in gran parte negativizzati, e ora sono scesi a 3 i contagiati (due ospiti e un operatore). Oggi saranno ripetuti i tamponi. A Penna San Giovanni i positivi sono scesi a 5-6 (prima erano 16 poi 11 e adesso sono diminuiti parecchio). Le case di riposo delle otto strutture dell’entroterra rimanenti, ovvero Gualdo, Corridonia, Sant’Angelo in Pontano, Montecassiano, Macerata, Tolentino, Treia e Pollenza sono Covid free, ovvero sono a zero positivi. Da prassi, dove è tornato il virus, è scattato di nuovo il protocollo, con lo stop alle visite e divisione dei percorsi tra Covid e no Covid. L’attenzione resta alta da parte degli operatori sanitari.