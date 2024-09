Casa di riposo a Monte S. Giusto e cattedrale di Cingoli: lavori in corso per la ricostruzione

Il commissario alla ricostruzione post-sisma Guido Castelli (nella foto durante il sopralluogo a un cantiere) fa il punto su due importanti interventi: l’avviata esecuzione dei lavori nella cattedrale di Cingoli dedicata a Santa Maria Assunta, e la fase conclusiva delle opere di riparazione della casa di riposo di Monte San Giusto. Entrambi gli edifici erano stati lesionati otto anni fa dalle scosse di terremoto.

In particolare, per la riapertura del duomo di Cingoli è stato stanziato un contributo di un milione e 290mila euro. "Stiamo restituendo al territorio – ha dichiarato Castelli – uno scrigno di grande valore: aperta nel 1654, cattedrale dal 1725, la chiesa vanta diversi tesori artistici tra cui la tela raffigurante la Vergine col Bambino in trono fra i santi, donata dal papa cingolano Pio VIII". Il complesso intervento è concentrato sul tempio, il campanile, la canonica, l’impianto d’illuminazione che metterà in evidenza i pregi dell’interno del sacro edificio.

Per la casa di riposo di Monte San Giusto, l’Ufficio speciale ricostruzione ha appena liquidato al Comune, soggetto attuatore dei lavori, 852.845 euro, parte del contributo totale di tre milioni. "Un altro tassello importante va a ricomporsi per le nostre comunità: stiamo mettendo in esecuzione – ha sottolineato Castelli – un’operatività massima rappresentante il più grande cantiere d’Europa". La funzionalità della casa di riposo sangiustese, di 1.600 metri quadrati, sarà ripristinata attraverso un adeguato miglioramento antisismico. Attuata anche un’azione sugli ambienti ora destinati alla Croce rossa, convertiti in una struttura socio-assistenziale con l’inserimento di un centro diurno per anziani non autosufficienti, camere destinate all’emergenza sanitaria e spazi ambulatoriali.

g. c.