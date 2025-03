"Casa di riposo a Potenza Picena. Promesse non mantenute"

"Il sindaco Tartabini ha preso in giro gli elettori: 1.500 firme dei cittadini più una promessa per i nostri nonni, uguale zero casa di riposo". È questo il manifesto che ha diffuso sui social network il gruppo di minoranza Idea Futura, che torna a contestare la giunta di Potenza Picena.

Il riferimento è al fatto che l’amministrazione comunale non ha previsto nel piano delle opere pubbliche 2025-2027, da poco approvato, la realizzazione di una nuova casa di riposo a Porto Potenza. Già nelle scorse settimane l’opposizione si era espressa sulla questione. E ora a unirsi alle polemiche c’è anche il Pd locale, guidato dal segretario Stefano Dall’Aglio. "Al momento – dicono i dem – la situazione è questa: per il prossimo triennio nessuna traccia di investimenti né sulla nuova casa di riposo né sull’adeguamento di quella esistente, a rischio chiusura perché fuori norma".

Il Pd aggiunge ancora: "In campagna elettorale era sembrato tutto facile, tutto fattibile: evidentemente la ricerca del consenso a tutti i costi ha portato a esagerare con le promesse. Chi ha raccolto per mesi le firme per la nuova casa di riposo sbandierando progetti già pronti, dovrebbe forse chiedere pubblicamente scusa ai cittadini".