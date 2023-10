Casa di riposo al completo: "La politica non ci aiuta"

Tutti occupati i posti letto della casa di riposo di Recanati intitolata a Ester Gigli, la mamma del tenore Beniamino che contribuì economicamente a suo tempo per la sua costruzione. Oggi la struttura conta nel centro residenziale di via XX Settembre 72 ospiti di cui 42 come residenza protetta per anziani non autosufficienti e il resto come malati di demenze senile o Alzheimer. A questi si aggiungono i 24 posti della casa-albergo di Villa Teresa. "Purtroppo non sono sufficienti – rimarca con rammarico Giacomo Camilletti, presidente della Fondazione Ircer che gestisce i servizi –. A luglio avevamo in lista di attesa circa 40 recanatesi e 200 residenti fuori comune. Bisogna sempre ricordarsi che dietro a queste richieste ci sono disagi e sofferenza e ho l’impressione che il problema sia sottovalutato dalla politica che forse è troppo lontana dalla vita reale".

La nota dolente sono, naturalmente, i bilanci con le spese aumentate di circa il 9% per le derrate alimentari, il personale, i servizi esterni, l’energia elettrica e il gas oltre all’adeguamento alle norme anti covid. "Nel 2022 – ricorda Camilletti – siamo riusciti a non aumentare la retta, che si attestava sulle 1.550 euro (100 euro di più per i malati Alzheimer dove c’è bisogno di più assistenza), ma nel 2023 siamo stati costretti ad applicare un aumento di 122 euro annue divisi in due trance. Per il 2024 non ne abbiamo ancora parlato: cercheremo di tenere duro perché sappiamo bene le difficoltà in cui si trovano le famiglie".

Aiuti, purtroppo, non ne arrivano e Camilletti spiega che anche il volontariato è poco presente in struttura senza parlare del servizio civile per il quale nessun giovane ha fatto domanda: "I ragazzi non vogliono venire in casa di riposo. Per noi l’importante è chiudere i conti a pareggio, ma non è facile e anche la nostra Azienda Agraria ormai non ha più gli incassi di una volta. La Regione ha stanziato un contributo di circa 40 euro a persona, una cifra che copre appena il 30% del reale costo del servizio e sarebbe necessario molto di più".

Per ora la Fondazione Ircer stringe i denti e cerca di garantire con le proprie forze la migliore assistenza ai suoi "nonnini" e proprio in queste ore ha presentato in Regione la pratica relativa al nuovo accreditamento. "Era importante ottenere questo risultato e devo ringraziare tutta la struttura che ha lavorato per presentare nei tempi previsti la corposa documentazione richiesta – spiega Camilletti –. Per avere questo riconoscimento abbiamo investito sulla struttura e predisposto un manuale di tutte le procedure a cui il personale si deve attenere, abbiamo creato in pianta organica le nuove figure richieste, fra cui quella del direttore sanitario (si fa il nome di Gianni Turchetti, ex direttore di distretto della vecchia Asur di Macerata; ndr), e ci siamo impegnati nella formazione del personale anche grazie alla nuova coordinatrice infermieristica, Chiara Boscolo".