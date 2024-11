Casa di riposo, arriva il via libera

Via libera alla realizzazione della nuova casa di riposo: la maggioranza in consiglio comunale a Cingoli ha approvato (astenuti i tre componenti della minoranza "Per Cingoli-Maccioni sindaco") la variante urbanistica e quella definitiva inerente al piano di zonizzazione acustica. Per la costruzione del complesso di quattro piani, nella zona di San Giuseppe, è stata prevista la spesa di 5.225.000 euro. Saranno 15 i posti-letto adibiti a Casa di riposo e 48 quelli destinati alla residenza protetta. Il sindaco Michele Vittori intervenendo durante la riunione, ha evidenziato che, non essendo pervenute osservazioni, i due atti costituiscono gli ultimi passaggi che consentono l’attuazione dell’opera. Alessandro Maccioni ha preannunciato l’astensione del suo gruppo ribadendo la contrarietà al sito scelto. "Le preoccupazioni – ha confermato Raffaele Consalvi (foto) – riguardano oltreché l’ubicazione della struttura, la vicinanza di essa al poligono del tiro a segno. La Provincia e l’Arpam, esprimendo parere favorevole riguardo ai due atti, lo hanno corredato con l’adozione di opportuni provvedimenti inerenti al problema dell’inquinamento acustico. Inoltre, l’importo del finanziamento risulta insufficiente". Vittori: "Abbiamo avuto i pareri favorevoli? Sì. Quindi, procediamo: l’opera è attesa e necessaria".

Gianfilippo Centanni