"Casa di riposo, avvio dei lavori ad aprile"

di Diego Pierluigi

"Un bilancio importante nei numeri e per i progetti sia di lavori pubblici che del welfare". Così il sindaco Andrea Gentili ha esordito nel presentare, a Palazzo Bonafede, il bilancio di previsione 2023 approvato nell’ultimo Consiglio comunale, poi illustrato nel dettaglio dall’assessore Mauro Spinelli. "La politica tariffaria sui tributi comunali è stabile – ha sottolineato – con un abbassamento della Tari. Stiamo installando i green point: già 14 sono a Villa San Filippo, ne arriveranno altri 72 che ci condurranno al calcolo della tariffa puntuale. Portiamo in dotazione 13 milioni di euro che non riusciremo a spendere tutti visto che manca un anno da amministrazione, ma chi verrà sa già che dovrà gestire una cifra considerevole. Sui servizi alla persona, negli anni siamo passati da 94.000 a 115.000 e oggi siamo a 130.000 euro". Il focus sulle opere pubbliche è stato esposto dal primo cittadino. "Venerdì prossimo firmeremo il contratto con l’impresa per la ristrutturazione della casa di riposo, pensiamo di cantierizzarla ad inizio aprile – ha annunciato Gentili –. Dovremmo avere 300.000 euro dall’Usr per il recupero di una parte del cimitero, sulla nuova palazzina tecnologica in piazzale Mazzini i lavori sono previsti per fine settembre e c’è un progetto esecutivo da 900.000 euro per l’efficientamento energetico del bocciodromo, oltre la sostituzione del tetto. Lasceremo perciò un patrimonio con un polo scolastico da 10 milioni, e a breve avremo una call sulla progettazione, la realizzazione di un asilo nido tramite il Pnrr, e progetti esecutivi per il miglioramento sismico di tre scuole dell’infanzia. È affidato il contributo di 47.600 euro per una casa della comunità all’ex distretto sanitario e in fase di studio c’è la costituzione della comunità energetiche". "Sarà ultimato il percorso dell’outdoor e completato lo sgambamento dei cani – ha aggiunto il vicesindaco Gigliola Bordoni –. Per il centro storico abbiamo approvato il regolamento su decoro urbano e case a un euro. Altra novità sarà l’apertura di una biblioteca a palazzo dei Priori, in più l’iscrizione ai borghi storici delle Marche e la partecipazione a MarcheStorie". Un punto, infine, sulle politiche sociali. "Abbiamo puntato sulla qualità – ha precisato l’assessore Simona Scopetta –. Sul fronte scuola c’è uno nuovo menù per la mensa che sarà aggiornato anche per l’asilo nido, e riconfermato lo sportello psicologico che conta dai 50 ai 70 accessi annui. Stiamo poi lavorando con i comuni di Morrovalle, Montecosaro e il Faro verso un progetto di educazione stradale".