Casa di riposo e avvio del cantiere, l’opposizione: "C’è poco da festeggiare, grave ritardo nei lavori"

"A mio avviso c’è poco da festeggiare. Il rifacimento della casa di riposo è stato vittima di un grave ritardo causato dalla leggerezza dell’amministrazione che non ha mai voluto tenere conto di cosa recitava la scheda Aedes prodotta dai tecnici della Regione al momento del sopralluogo". Dura presa di posizione da parte del consigliere di opposizione Andrea Salvatori (Azione Comune) dopo l’annuncio da parte del sindaco Andrea Gentili della consegna del cantiere per il recupero post sisma della casa di riposo di Monte San Giusto, inagibile dal 2016. Salvatori, infatti, lamenta gravi ritardi nelle procedure. "La scheda tecnica prodotta dalla Regione dopo il sisma – spiega il consigliere –, infatti, narrava la parziale inagibilità della struttura di tipo ’B’ con interventi da fare e non la totale inagibilità. A tal proposito si sarebbe dovuto produrre una perizia del danno per valutare la sua entità e subito partire con i lavori per riattivare il servizio in tempi molto più brevi. Ora, invece, nonostante i sette anni di ritardo, dobbiamo ancora attenderne altri due abbondanti per la fine dei lavori". Gli interventi, che saranno eseguiti dalla A.D. Restauri & Costruzioni srl, infatti, è previsto che vengano realizzati in 780 giorni lavorativi.

’