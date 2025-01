Casa di riposo e diossina nel terreno alla Rancia. Gli argomenti all’esame del consiglio comunale

Manutenzioni e verde pubblico, ampliamento della casa di riposo, diossina in alcuni campioni di terreno prelevati in località Rancia, sono alcuni dei principali temi da affrontare al consiglio comunale in programma domani a Tolentino.

Nella mozione presentata dalla consigliera di minoranza ed ex vicesindaco Silvia Luconi (nella foto), e sottoscritta anche dai colleghi Francesco Colosi e Silvia Tatò (Fdi) e da Monia Prioretti (Tolentino nel cuore) e Antonio Trombetta (gruppo misto) si impegna l’amministrazione Sclavi a "stanziare per il prossimo bilancio preventivo, oltre ai circa 700mila euro precedenti che certamente saranno confermati per la manutenzione, ulteriori 700mila euro per riuscire quanto meno a rispettare quanto annunciato e soprattutto quanto richiesto dai cittadini". Secondo la minoranza, nel 2024 i 700mila euro stanziati si sono rivelati "non sufficienti per la risoluzione delle problematiche". Quindi per quest’anno auspica un incremento di risorse. Luconi interrogherà il sindaco Mauro Sclavi sugli eventuali costi sostenuti per gli studi sui terreni in località Rancia dopo l’incendio alla Rimel di Pollenza; gli chiederà a che punto siano le valutazioni e cosa intenda fare per dirimere la vicenda.

Prima firmataria della mozione sulla casa di riposo invece è Monia Prioretti di Tolentino nel cuore, anche in questo caso sottoscritta da Colosi, Luconi, Tatò e Trombetta. L’imprenditore Otello Rascioni, scomparso nel 2020, nel testamento aveva deciso di lasciare circa 3 milioni al Comune per ampliare la struttura. "In mancanza di una programmazione e progettazione definitiva di ampliamento e ristrutturazione della casa di riposo – si legge nella mozione –, il consiglio impegna il sindaco e la giunta, qualora non fosse stato già previsto, a coprire gli investimenti preannunciati di oltre 500mila euro con fondi propri di bilancio, e non di utilizzare quelli dell’eredità Rascioni per evitare di ridurre ulteriormente (come è già stato fatto con l’acquisto del locale di via Gramsci) la somma disponibile. Prima si programma e si progetta tutto il da farsi, poi si finanzia la programmazione e si dà attuazione ai progetti. Se l’idea è quella di portare avanti ciò che voleva fare la precedente amministrazione, e cioè realizzare una nuova palazzina nell’area dell’ospedale, perché depauperare quel fondo oggi e rischiare poi di non avere il finanziamento necessario per realizzarla? Vogliamo tutelare l’eredità Rascioni".

Lucia Gentili