Casa di riposo e mercato del sabato. Stasera in Consiglio comunale

Una raffica di cinque tra interrogazioni e interpellanze, presentate dall’opposizione, adempimenti relativi a importanti procedure per la realizzazione della nuova casa di riposo e la discussione sui provvedimenti da adottare per l’istituzione di una commissione d’inchiesta risaltano nell’ordine del giorno del Consiglio di Cingoli, convocato per domani alle 19. Alle comunicazioni del sindaco Vittori, seguiranno le interrogazioni con risposta orale proposte da Claudia Spadoni (nella foto) consigliere di minoranza del gruppo "Per Cingoli Maccioni sindaco", in merito a interventi e iniziative culturali da attivare nel corso dell’anno, allo spostamento definitivo del mercato del sabato ai viali Valentin e l’interpellanza riguardante la gestione dei canali social-istituzionali del Comune. Poi, le interpellanze del capogruppo Alessandro Maccioni sulla qualità dell’acqua del lago di Castreccioni e quella del suo gruppo consiliare inerente all’installazione dell’antenna 5G nella frazione Grottaccia. Rispetto alla nuova casa di riposo, si dovranno approvare la variante urbanistica e quella definitiva del piano di zonizzazione acustica.

Gianfilippo Centanni