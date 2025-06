Casa di riposo e videosorveglianza in Consiglio

Un caso di scabbia alla casa di riposo e la videosorveglianza sono i due temi al centro delle interrogazioni presentate dalla consigliera di minoranza Silvia Luconi, sottoscritte dai colleghi di FdI Francesco Pio Colosi, Silvia Tatò e da Monia Prioretti di Tolentino nel cuore, al Consiglio comunale di giovedì, alle 16.30 nella sala dell’Assm. L’opposizione interrogherà il sindaco Mauro Sclavi sulle misure preventive e quelle adottate per la sanificazione degli ambienti e della biancheria, chiedendo inoltre "per quale motivo non è stata convocata la commissione consultiva di recente formazione, al fine di parlare di questa problematica". Il 5 giugno scorso era arrivato un sms ai familiari degli ospiti con cui si comunicava il caso di scabbia. Si tratta di una donna che, nel frattempo, è stata sottoposta al trattamento necessario.

"La situazione è già rientrata, la casa di riposo si è attivata con zelo", spiega il sindaco Mauro Sclavi. "È partita subito la profilassi specifica – aggiunge il direttore generale Simone Paolo Ricci –, come indicato dal Servizio igiene (dell’Ast Macerata, ndr). La paziente, dopo la certificazione in seguito alla visita specialistica dal dermatologo, è stata trattata prontamente. Abbiamo proceduto con la profilassi preventiva anche per tutti gli ospiti e operatori. Due operatori, su consiglio del proprio medico di base, sono stati tenuti a casa preventivamente un paio di giorni come casi sospetti e, dopo il trattamento, sono rientrati. Ma ad oggi, che la vicenda è conclusa, possiamo dire che su circa 120 ospiti (di cui 94 residenziali) e 80 lavoratori, il caso è stato isolato: un solo caso certificato. Ringrazio la direttrice Laila Cervigni per come è stata gestita la situazione. Per sette giorni non abbiamo ammesso nuovi ricoveri. Oltre all’igiene degli indumenti (i materassi erano stati sanificati già ad aprile), abbiamo sanificato tutti i locali dall’11 al 13 giugno".

L’altra interrogazione dell’ex vicesindaco Luconi sarà sul tema della sicurezza: "Tolentino sta attraversando una fase delicata per una serie di motivazioni legate anche ai recenti fatti di cronaca, che hanno creato nell’inconscio di tutti un senso di inquietudine, smarrimento e incertezza – dice –. Diversi cittadini ci informano che in particolari zone c’è un notevole spaccio di stupefacenti, che interessa soprattutto i giovani e avviene in luoghi piuttosto frequentati". Chiede quindi quante sono le telecamere in città e quante risultano effettivamente funzionanti, se viene fatta regolare manutenzione e se l’amministrazione ha intenzione incrementare questo sistema e i servizi notturni della polizia locale. "Per quale motivo avete deciso di allontanare il cane antidroga – conclude – con la conseguenza di perdere anche un’unità di personale dedicata?".

Lucia Gentili