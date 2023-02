"Casa di riposo, fogne, municipio e cinema le priorità del 2023"

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori alla casa di riposo di Pioraco. Un’opera di oltre 2 milioni. Ma il sindaco Matteo Cicconi annuncia anche la ricostruzione del palazzo comunale, della rete fognaria e del cinema-teatro ‘70.

Quali sono le priorità di quest’anno?

"Il 2023 si preannuncia difficile e impegnativo. Le forze sono concentrate nella ricostruzione che, a più di sei anni dal terremoto, purtroppo, al di là dei tanti proclami, ancora arranca con tutte le gravi conseguenze per il tessuto socioeconomico del nostro entroterra. In primis va sottolineato il drammatico crollo demografico. Le priorità sono la ricostruzione della casa di riposo, del palazzo municipale, della rete fognaria e del Cinema ‘70".

A che punto è l’iter per il quartiere Madonnetta?

"Finalmente lo scorso 30 dicembre è uscita l’ordinanza speciale 41, che approva il Psr (Programma straordinario di ricostruzione), stanzia circa 8 milioni di euro per le opere di urbanizzazione e dà il via libera alle necessarie delocalizzazioni (di alcune unità immobiliari private e di tutte le unità immobiliari Erap per le quali è prevista la delocalizzazione in centro storico riqualificando vecchi edifici). Il tutto in capo all’Usr. Il primo passo è avviare le varie delocalizzazioni, poi dovrà essere approvato il Psr esecutivo finale, con il numero ben definito delle abitazioni che rimarranno nel quartiere. Ricordiamo, vista la sua conformazione geologica, che la Madonnetta può avere un limitato carico urbanistico: stato di fatto 63 unità abitative, stato futuro massimo 35".

E per la casa di riposo?

"È stata effettuata la consegna e, pertanto, compatibilmente alle condizioni meteorologiche, nei prossimi giorni prenderanno avvio i lavori veri e propri. Anche per quest’opera si sta procedendo con un’ulteriore revisione dei prezzi in conformità all’ordinanza 126 del 2022. Il dramma che stiamo vivendo, anche come cittadini, famiglie e imprese, è la spaventosa morsa inflazionistica, con effetti su tutti i lavori".

Pioraco è il paese della carta, dell’acqua e del bacio. Novità per il turismo?

"Oltre alla riqualificazione dei giardini comunali stiamo puntando su tanti investimenti volti a potenziare i servizi sportivi, a cominciare dal Palazzetto dello sport, e altre sorprese per attrarre giovani e famiglie".

Lucia Gentili