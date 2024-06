Casa di riposo, il nuovo presidente è Fabrizio Castelli

È Fabrizio Castelli, 53 anni, commercialista, il nuovo presidente dell’Asp Civica Assistenza Tolentino, che gestisce la casa di riposo. Lunedì, in assemblea, sono stati incaricati anche Marco Attili come vicepresidente e Alessandra Aramini come consigliera. Il nuovo consiglio di amministrazione è stato nominato in surroga al precedente e rimane in carica per circa un anno, fino al 30 giugno 2025. "L’obiettivo del nuovo cda è quello di dare esecuzione agli indirizzi strategici delineati dal socio unico, il Comune – afferma il neo presidente (nella foto) –. L’elevata qualità dei servizi ha da sempre contraddistinto la struttura di Tolentino. L’intenzione è potenziare l’offerta in modo da essere sempre più vicini al territorio e al crescente bisogno di servizi delle persone. Per fare questo sappiamo di poter contare su un organico esperto e qualificato".

A inizio anno si era dimesso dalla carica di presidente Giorgio Sbaraglia, poi a marzo era decaduto il cda e infine, di recente, ci sono state le dimissioni di Stefano Fede. Il nuovo gruppo è già a lavoro; domani alle 16 ci sarà la prima uscita ufficiale con la consueta Festa di inizio estate alla casa di riposo, in giardino. Il tema scelto è "Alice nel paese delle meraviglie". Intrattenimento musicale a cura di Gigi & Frank duo acustico, spettacolo di ballo e animazione della scuola Alchemy Dance Studio, poesie e filastrocche raccontate dai nonnini sulle favole e apericena offerto dalla ditta Gemos con dolci del panificio Rispan di Caccamo di Serrapetrona renderanno speciale il pomeriggio. A presentare, l’attore Fabrizio Romagnoli.