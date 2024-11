Casa di riposo, la minoranza: "Hanno rimesso tutto in discussione"

"Stallo sulla nuova casa di riposo di Mogliano". La minoranza, composta dall’ex sindaca Cecilia Cesetti con Flavio Zura, Benedetto Perroni e Ilenia Marcattili, torna sulla struttura, al centro del dibattito politico. "Nonostante il progetto fosse già approvato, finanziato e appaltato, l’amministrazione Luchetti ha scelto di rimettere tutto in discussione – spiega il gruppo –. Dopo il sisma 2016, l’amministrazione Zura aveva accettato la donazione di un terreno dai Padri Sacramentini per delocalizzare la casa di riposo di Santa Colomba, danneggiata dal terremoto. Tale scelta, sostenuta anche dalla successiva amministrazione Cesetti, rispondeva a esigenze di sicurezza sismica e di adeguamento sanitario, rese ancora più urgenti dall’esperienza della pandemia. Seguendo le procedure, la progettazione della nuova struttura ha portato alla gara d’appalto, aggiudicata lo scorso maggio alla ditta Crucianelli Rest/Edile Srl per un costo di 6,5 milioni di euro, interamente coperto dai fondi della struttura commissariale". A maggio però, con le elezioni, è anche cambiata l’amministrazione. "Con l’insediamento della giunta Luchetti – continua l’opposizione – il progetto ha subito uno stop. Dopo una sospensione iniziale, è stata revocata la procedura di avvio dei lavori, nonostante il parere contrario di tutti i responsabili comunali (amministrativo, tecnico e contabile). La motivazione ufficiale? La tutela del verde pubblico nell’area destinata alla nuova struttura. Tale zona, chiusa al pubblico da oltre un decennio, era usata in passato solo come parcheggio. La giunta Luchetti sembra preferire il recupero del vecchio complesso di Santa Colomba, nonostante sia un edificio vincolato, vicino al cimitero e inadatto a soddisfare gli standard moderni. Una perizia preliminare, affidata all’ingegner Stefano Paciotti, stima i costi di ristrutturazione a 5,4 milioni, destinati ad aumentare con il progetto definitivo. Questa scelta rischia di compromettere sia la sicurezza sismica che sanitaria, che al contrario una struttura ex novo garantirebbe. Il progetto originario prevedeva una posizione strategica, vicina al centro storico e a servizi essenziali, favorendo l’integrazione sociale degli anziani. Revocarlo comporterà anche costi aggiuntivi".