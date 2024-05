Casa di riposo. Lavori finiti tra un anno

Giro di boa per gli interventi di recupero post sisma alla casa di riposo. A un anno dall’avvio del cantiere, infatti, è stato completato il 50% delle opere e il cronoprogramma precede secondo i tempi stabiliti, con la fine prevista per giugno 2025. "In questi anni è stato detto tanto e spesso anche in modo superficiale - spiega il sindaco Andrea Gentili, durante un sopralluogo nel cantiere insieme all’architetto Andrea Capasso, direttore tecnico della Ad Restauri (nella foto) -. Abbiamo alle spalle già 13 mesi di lavoro senza sosta e questo grazie all’impresa Ad Restauri". Gli interventi al momento si sono concentrati sul primo piano dove tutti i vani sono stati adeguati in altezza, le stanze allargate e gli spazi per le porte aumentati in modo da poter rispondere meglio alle esigenze della popolazione anziana. "Abbiamo ultimato la parte di consolidmento delle strutture, gli intonaci sono stati rinforzati con delle fibre a tutte le parete perimetrali e stiamo procedendo con il consolidamento dei solai lignei - ha aggiunto l’architetto Capasso -. Al piano inferiore stiamo ultimando le opere strutturali, poi inizieremo con la parte impiantistica che prevede prima la costruzione di quello termico, successivamente di quello idrico, per poi fare spazio a quello elettrico per capire come illuminare tutti gli ambienti tramite gli elementi architettonici previsti nel progetto, che non sono altro che delle mezzelune in cartongesso che illumineranno tutti i corridoi e anche alcune stanze". "La casa di riposo verrà anche dotata di un secondo ascensore - ha concluso il sindaco - e di una porta di collegamento con la chiesa".