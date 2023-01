"Casa di riposo, l’avvio dei lavori è previsto per l’inizio di febbraio"

Quando inizieranno ad Apiro i lavori per la costruzione della nuova casa di riposo? "Dopo la conclusione della gara di appalto – precisa il sindaco Ubaldo Scuppa – tutta la relativa documentazione è stata inviata all’Anac. Accertata la regolarità della procedura, l’avvìo dei lavori è previsto entro i primi giorni del prossimo febbraio". Per la realizzazione dell’opera notevolmente attesa, non si è ricorso al bilancio comunale. "L’importo dei lavori è di 2.400.000 euro: 1.200.000 euro – spiega Scuppa – li abbiamo ottenuti dal fondo Pnrr, poi per completare il costo, si è proceduto alla vendita d’una proprietà terriera già privata, che dai proprietari era stata destinata al Comune proprio per provvedere all’istituenda Casa di riposo, quindi sono stati utilizzati anche avanzi di amministrazione. Inoltre, tramite l’esito positivo della nostra adesione a un bando, abbiamo ottenuto altri 280.000 euro destinati specificamente all’acquisto duna serie di arredi adeguati alle esigenze degli ospiti". La nuova casa di riposo verrà costruita nel centro storico, dove attualmente è situata l’ex scuola elementare: l’immobile è rimasto incustodito e inutilizzato dopo la realizzazione del nuovo plesso. L’attuale casa di riposo ha 24 posti. "Questa progettata – rileva il sindaco – ne avrà 36 di cui 8 come residenza protetta, in cui verranno ospitate persone agli ospiti assolutamente non autosufficienti, che potranno fruire d’una particolare assistenza infermieristica e sottoporsi a specifiche terapie riabilitative".

Gianfilippo Centanni