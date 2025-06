Casa di riposo. Lazzarelli. Appalto aggiudicato

Aggiudicato l’appalto per la progettazione della casa di riposo Lazzarelli di San Severino. La procedura aperta, attivata tramite la centra unica di committenza presso l’Unione Montana Potenza Esino Musone, si è conclusa con l’affidamento del servizio al raggruppamento temporaneo di imprese "SM Architetti Srl" di Ancona e "Cairepro" di Reggio Emilia, che si occuperà della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della sicurezza in fase di progettazione e delle relazioni archeologiche e geologiche. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova casa di riposo nell’area dell’ex zona dei circhi, nel rione Settempeda. Il complesso attuale, che include la chiesa di San Francesco di Paola, l’ex Lazzaretto e altri corpi di fabbrica, sarà in parte demolito, mentre gli edifici tutelati saranno preservati. Il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario ha offerto un ribasso del 37,500 per cento, portando il corrispettivo di aggiudicazione per i servizi di progettazione a 337.536 euro e per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a 299.047 euro (Iva e oneri previdenziali esclusi). "La costruzione della nuova Casa di Riposo - afferma il sindaco Rosa Piermattei - rappresenta un passo fondamentale per il territorio e un simbolo di ripartenza dopo gli eventi sismici del 2016. Questo progetto rientra nell’ambito delle iniziative di ricostruzione pubblica post-sisma, con l’obiettivo di garantire la piena vitalità culturale e sociale del territorio". Per la progettazione delle opere sono previsti 120 giorni.

Gaia Gennaretti