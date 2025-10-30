Casa di riposo, legionella nell’acqua

"I risultati delle analisi hanno evidenziato che la presenza del batterio della legionella all’interno dell’impianto idrico non risulta ancora completamente rientrata nei parametri di conformità previsti dalle linee guida vigenti, anche se ridotta notevolmente. Il Comune, tramite la ditta specializzata, ha già predisposto l’esecuzione di nuovi trattamenti necessari, che verranno attuati immediatamente. A seguire, saranno programmati ulteriori prelievi di controllo per attestare il pieno ripristino dei valori richiesti dalla normativa". Questo l’aggiornamento, diffuso in una circolare, dalla casa di riposo di Tolentino a utenti, familiari e personale dipendente. Il 4 ottobre era stata comunicata la presenza di batteri (ora è stato precisato che si tratta di legionella) nell’acqua calda, con la conseguente sospensione del suo utilizzo.

Il servizio non è stato ancora ripristinato, anche se il sindaco Mauro Sclavi nei giorni scorsi ha spiegato che viene comunque garantita l’acqua calda tramite boiler. "Per ridurre quanto più possibile il disagio di ospiti e lavoratori, il Comune - viene spiegato - ha avviato la predisposizione di un ampliamento dei punti di erogazione di acqua calda all’interno della struttura, oltre a quello già installato al piano terra, così da garantire un supporto più ampio, in particolare nel bagno assistito al primo piano. I nostri responsabili hanno già da tempo attuato dei piani di lavoro straordinari per garantire la piena assistenza a tutti i pazienti". Martedì in pratica sono arrivati gli esiti delle analisi effettuate dopo il primo trattamento; resterebbero solo alcuni residui di batterio nell’impianto al secondo piano. "Il Comune si è già attivato per un altro ciclo di trattamenti, potenziato - rassicura il presidente dell’Asp Civica Assistenza Tolentino Fabrizio Castelli -; poi ripeteremo gli esami. Per sopperire alle difficoltà, in particolare per gli operatori, il Comune sta installando un terzo boiler, oltre ai due del piano terra. Adottati i procedimenti e interdetta l’acqua calda, non c’è pericolo di contagio. Non ci sono stati effetti sugli ospiti, stanno bene. Gli operatori comunque, in questa situazione di emergenza, stanno garantendo l’ordinaria qualità assistenziale che da sempre contraddistingue il nostro operato. Sono stati eccezionali e li ringraziamo per il lavoro che fanno ogni giorno". L’argomento sarà trattato anche nel Consiglio comunale di questa sera, mediante l’interrogazione delle consigliere di minoranza Silvia Tatò di FdI e Monia Prioretti di Tolentino nel Cuore.