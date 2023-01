Casa di riposo Maestà, 20 ospiti di Mogliano sono positivi al Covid

Aggiornamento sulla situazione contagi alla casa di riposo Maestà di Urbisaglia, dove dal terremoto del 2016 sono delocalizzate le strutture di Mogliano e Loro Piceno. È cresciuto il numero dei positivi anche nella parte moglianese. "In base all’esito dei tamponi molecolari effettuati – spiega il sindaco Cecilia Cesetti –, gli ospiti positivi sono saliti a 20 (su un totale di 35). Fortunatamente ad oggi la situazione è sotto controllo, non essendoci pazienti in gravi condizioni. Per ora sono tutti asintomatici. In settimana saranno ripetuti i tamponi". Nella parte di Loro Piceno, invece, si attende l’esito dei molecolari; sabato metà degli ospiti era positiva (una quindicina su trenta in questo caso), oltre a un infermiere e un operatore. Intanto gli operatori hanno messo in atto tutte le direttive sanitarie obbligatorie, da prassi, come lo stop alle visite e i percorsi divisi tra Covid e no Covid.