Casa di riposo, mezzo milione per il restyling

Non solo bagarre. All’ultimo consiglio comunale di Tolentino sono stati affrontati anche temi importanti, come le manutenzioni di strade e verde e l’ampliamento della casa di riposo. In risposta a una mozione presentata dalla minoranza, l’assessore al bilancio Diego Aloisi (foto) ha spiegato: "Come somma di partenza per le manutenzioni abbiamo stanziato 600mila euro, ma verrà integrata nel corso dell’anno. Si tratta di una cifra importante considerando che in tutto il 2024 ne abbiamo spesi 730mila, mentre questo è un importo iniziale. Ulteriori 500mila euro, sempre di fondi comunali, sono destinati alla manutenzione della casa di riposo, come infissi, bagni ecc. Inoltre 280mila euro l’anno per nove anni serviranno per sostituire 4.200 punti luci della città in led. Ci stiamo impegnando, e i numeri lo dimostrano". La consigliera di maggioranza Alba Mosca (Riformisti Tolentino) ha annunciato che nell’ex Asilo del Cuore, acquistato nei mesi scorsi dal Comune per ampliare la casa di riposo, saranno ricavati dieci posti per il servizio diurno e due-tre per il residenziale. Per realizzare invece un edificio più vasto, secondo le volontà del compianto Otello Rascioni che aveva lasciato parte dell’eredità (3 milioni) per ingrandire la casa di riposo, il sindaco Mauro Sclavi ha detto di essere in attesa di un’ordinanza del commissario Castelli. Per quanto riguarda invece l’intervalliva Tolentino-San Severino, a metà febbraio in Regione sarà convocato un tavolo con la Quadrilatero, i due Comuni e l’assessore regionale Baldelli. "Lì presenteremo le nostre proposte, che non sono modifiche sostanziali ma devono essere vagliate dal tecnico", ha dichiarato Sclavi in risposta all’interrogazione sull’azienda Talamonti, che rischia di essere trasferita per i lavori della Quadrilatero. Infine l’amministrazione ha comunicato che le analisi dei terreni in località Rancia, dopo l’incendio alla Rimel di Pollenza, sono costate al Comune 10.500 euro.