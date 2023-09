Casa di riposo Mogliano: secondo lotto al posto del giardino dei sogni

"Il previsto giardino della casa di riposo, presentato dall’amministrazione quasi come un paradiso terrestre, è in realtà puro fumo negli occhi perché l’ultima relazione urbanistica approvata dalla giunta prevede e conferma la costruzione di un secondo lotto al posto del giardino dei sogni". La minoranza ’Mogliano 313’, rappresentata dai consiglieri Marco Petrelli e Corrado Nardi, torna sulla casa di riposo. Questa volta al centro c’è il verbale approvato dal vescovo di Fermo riguardante gli spazi dell’ex seminario e dei terreni circostanti che il Comune deve riconoscere al Santuario prima della costruzione della casa di riposo, prevista proprio nell’area verde del Crocifisso. "Nel Consiglio comunale del 31 luglio – spiegano - ai consiglieri di opposizione è stata negata la visione di questo atto fondamentale. Per la giunta uscente Cesetti-Zura la logica del cemento a tutti i costi si impone anche dove i precedenti amministratori, a partire da Gianni Giuli, si erano saputi fermare. Immediatamente dopo il Consiglio (dove abbiamo votato contro le decisioni della maggioranza), abbiamo richiesto il verbale e ci è stato negato. Abbiamo subito informato la prefettura e non appena il verbale ci è stato consegnato, ci siamo accorti di eclatanti difformità tra quanto deliberato dal Comune e quanto riportato nell’atto".