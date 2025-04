Casa di riposo, più controlli e sicurezza

Una trentina di familiari, seduti attorno ai vertici della Fondazione Ircer di Recanati: un confronto atteso, carico di domande. I familiari hanno trovato il presidente e gli altri componenti del nuovo cda molto disponibili ad una maggiore collaborazione nell’affrontare e risolvere i vari problema. Al centro dell’incontro, che ha visto la partecipazione del presidente Riccardo Pigini Ficarra, della direttrice Mara Pierini, del direttore sanitario Gianni Turchetti, della coordinatrice infermieristica Chiara Boscolo e del coordinatore sanitario Attilio Frapiccini, la questione della scabbia tra gli ospiti della casa di riposo. Il primo caso emerso risalirebbe al 2021, ma il problema è tornato a galla anche dopo, nel 2023 e nell’ottobre scorso. Ad oggi ufficialmente ci sono tre casi accertati e cinque sospetti, ma la preoccupazione è che possano essere di più anche perché i due reparti della struttura sarebbero stati isolati: al piano terra ci sono quelli non sospetti, circa una cinquantina di ospiti, mentre al primo piano gli anziani finiti in quarantena sarebbero una ventina, fra accertati e sospetti. Il personale infermieristico e gli Oss lavorano su entrambi i piani ma, per evitare i contagi con la trasmissione dell’acaro della scabbia, si sono muniti di divise protettive. A verificare di persona la situazione della casa di riposo si è recata in visita una delegazione di Fratelli d’Italia composta dai Consiglieri comunali Simone Simonacci, Pierluca Trucchia e Nicoletta Marzioli. "Certamente i problemi di una struttura socio-sanitaria come l’Ircer sono molti e non sono relativi solo alle infezioni da scabbia che purtroppo stanno interessando diverse realtà assistenziali".

I familiari hanno segnalato anche il grave disservizio della lavanderia esterna e soprattutto il problema dei volontari che sarebbero disposti a dare una mano agli anziani, magari solo per mangiare, ma non riescono ad avere il permesso ad entrare. "È un problema la carenza di organico e l’intrattenimento degli anziani ospiti – afferma Simonacci – anche se bisogna ammettere che molto è stato già fatto dal nuovo Consiglio: l’ampliamento delle ore di risposta telefonica del centralino, la disponibilità del presidente anche nel sabato mattina, l’acquisto dei nuovi materassi che arriveranno fra qualche settimana e la presenza dei volontari del Servizio Civile per la prima volta dal 2019. Anche sul fronte dell’animazione molto è stato fatto, ma certamente c’è ancora molto da fare in primo luogo per eliminare il focolaio di scabbia, per i servizi bisognerà impegnarsi per trovare risorse sempre maggiori, anche alla luce della decisione del Consiglio di non aumentare le rette per quest’anno, andando così incontro alle necessità di tante famiglie recanatesi e non solo. Siamo certi che il Consiglio continuerà a lavorare con la massima attenzione per ridare lustro a una struttura che necessita di un profondo rilancio".

Asterio Tubaldi