"Casa di riposo, rette alle stelle"

"Tariffe alle stelle per i treiesi più fragili". I tre consiglieri della minoranza ’Prima Treia’ - Vittorio Sampaolo, Andrea Mozzoni e Gianluca Gagliardini - intervengono sulla casa di riposo. "L’anno si era chiuso con l’approvazione da parte della maggioranza di un altro aumento alle rette dopo quanto deciso nel 2021 (si registrarono +100 euro mensili per gli ospiti autosufficienti e +150 per le persone non autosufficienti) – spiega l’opposizione -. Gli ospiti autosufficienti dovranno invece ora corrispondere un importo pari a 1.200 euro al mese (con un ulteriore aumento di 100 euro), mentre le persone non autosufficienti arriveranno a pagare 1.350 euro (anche in questo caso +100 euro. Non solo, dal punto di vista istituzionale, il 2023 si è aperto con la mancata convocazione delle commissioni consiliari, in questo caso per il confronto sulle modifiche da apportare a un regolamento, oltre che con l’invio della documentazione complessiva solo nella metà mattinata del giorno precedente alla seduta fissata il 27 gennaio. Tutti i consiglieri di opposizione hanno perciò deciso di abbandonare i lavori dell’aula come segno di protesta". Entrando nel dettaglio della seduta, è stata approvata la modifica al regolamento di Polizia mortuaria. Per quanto riguarda le concessioni dei nuovi loculi, i costi sono 3.700 e 3.300 euro per la prima fila rispettivamente del loggiato coperto e quello scoperto; 3.900 e 3.500 euro per le seconde file delle due posizioni; 3.600 e 3.200 euro per le quarte file. "Sembrerebbero i più cari in provincia se non in regione", conclude la minoranza.