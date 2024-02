"Casa di riposo, rette aumentate: scelta sbagliata e deprecabile"

Rette della casa di riposo nel mirino dei gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni. "Diverse famiglie ci hanno contattato in quanto si sono viste recapitare a casa l’ennesima richiesta di aumento - tuonano in una nota -. Stavolta è toccato alle rette della casa di riposo, anzi, dovremmo dire ritoccato, perché in due anni questo è già il secondo aumento. L’amministrazione Cartechini aveva mantenuto fissa la retta persino in epoca di una pandemia mondiale - aggiunge la minoranza -. Non possiamo far altro che deprecare questa politica sfrenata, nei confronti di chi già soffre, di chi vive un disagio sanitario, sociale e che ora per colpa delle scelte scellerate di questa amministrazione si trova anche nella difficoltà economica. Alzi la mano difatti chi tra di noi quest’anno, per il secondo anno consecutivo, ha ricevuto un aumento dello stipendio del 20%, corrispondente ai 200 euro mensili, 100 più 100, richiesti per gli anziani della nostra struttura, Chi? Probabilmente solo i membri della nostra giunta". Stando alla lettera resa nota via social dall’opposizione, si legge che dal primo marzo la retta mensile per gli ospiti della casa di riposo sarà pari a 1.400 euro, con un aumento previsto di 100 euro mensili. "Aggiungiamo solo che le lettere per richiedere l’aumento alle famiglie sono arrivate, eppure la delibera menzionata in esse non è ancora pubblicata all’albo. Il danno oltre la beffa. L’amministrazione Giampaoli non lo aveva scritto nel programma elettorale - chiosano i due gruppi consiliari -. Eppure, anche in questa settimana assistiamo all’ennesima azione avventata e miope fino all’incredibile".

Diego Pierluigi