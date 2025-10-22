"Casa di riposo rimasta senza acqua calda"

Il 4 ottobre, con nota inviata ai parenti degli ospiti, è stata comunicata la presenza di batteri nell’acqua calda della casa di riposo di Tolentino, con conseguente sospensione dell’utilizzo. Alla data odierna, il servizio non risulta ancora ripristinato. Diversi familiari degli ospiti hanno espresso preoccupazione per la situazione e segnalato una carenza di aggiornamenti puntuali e trasparenti.

A sollevare il problema, con un’interrogazione (che sarà presentata al prossimo consiglio comunale del 30 ottobre sperando che per quella data sia tutto risolto), sono le consigliere di minoranza Silvia Tatò di Fratelli d’Italia e Monia Prioretti di Tolentino nel Cuore. "La concomitanza tra la sospensione dell’acqua calda, la gestione dei casi di scabbia e la presenza di un cantiere destinato a restare aperto per ben 425 giorni – evidenziano – ha inevitabilmente aggravato le criticità igienico-sanitarie in un contesto delicato e vulnerabile". Di recente nella struttura erano stati segnalati due casi di scabbia.

"La presenza di batteri nell’acqua calda – continuano – può essere favorita da condizioni impiantistiche inadeguate o da una manutenzione non ottimale, poiché alcuni microrganismi si sviluppano più facilmente a determinate temperature e possono essere contrastati con trattamenti periodici, tra cui il rialzo controllato della temperatura dell’acqua. Qual è la causa accertata della contaminazione dell’acqua calda? Si tratta di mancata manutenzione, di impianti obsoleti o di altra natura?", chiedono Tatò e Prioretti.

Le due consigliere, sempre sul fronte casa di riposo, hanno presentato anche un’interrogazione sul mancato trasferimento degli uffici nei locali di via Gramsci e sulla strategia di ampliamento della struttura. "Effettuiamo campionamenti periodici – spiega il presidente dell’Asp Civica Assistenza Tolentino Fabrizio Castelli – e, appena è stato rilevato il batterio, solo sull’impianto di acqua calda, abbiamo staccato l’impianto e attivato subito la procedura, effettuando il trattamento. Quindi sono state ripetute le analisi e siamo in attesa di conoscere i risultati; abbiamo risollecitato il laboratorio ieri mattina. Molto probabilmente il trattamento ha funzionato, ma dobbiamo avere l’esito per l’ufficialità. Ad ogni modo, il Comune, appena saputo del problema, si è attivato con una cisterna e due boiler, posizionati nel cortile, per permettere agli ospiti di lavarsi con l’acqua calda e garantire il servizio".