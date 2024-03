"Casa di riposo: scelta un’area piena di vincoli"

"Il sindaco e l’assessore all’Urbanistica ci hanno fatto intendere che un privato ha donato un’area al Comune in cambio di una variante urbanistica sulla sua area interna al parco del Castellaro e diciamo che l’hanno ‘infiocchettata’ bene perché di tutto quanto detto non c’è nulla". Francesco Micucci e Lidia Iezzi, consiglieri comunali Pd, hanno sezionato la delibera del via libera a un atto di indirizzo "che - spiegano - è stato preceduto da una nota del Comune in cui si parlava di cessione gratuita del terreno senza spiegare che questa era una condizione prevista dal Prg nell’ambito degli standard urbanistici a carico dei privati, che in caso di edificazione avrebbero dovuto cedere gratis quell’area al Comune. Un aspetto che sindaco e assessore dovevano chiarire per non dare la sensazione di una donazione svincolata da quello che la legge prevede". Fabrizio Ciarapica e Roberta Belletti avevano parlato di "cessione gratuita" senza entrare nei dettagli e senza rendere noto il nome del privato, annunciando al contempo che sul terreno acquisito verrà realizzata una nuova casa di riposo. Micucci e Iezzi fanno però notare "che la terra destinata al Comune sarà meno di quella prevista, 58.900 mq invece di 65.000, mentre il privato ottiene un aumento della superficie fondiaria più che doppio, ovvero 10.870 mq rispetto ai 4.376 consentiti dal piano regolatore a fronte di una perdita di 100 mq di superficie utile lorda, che passa da 3.938 a 3.836 mq, circa 55 appartamenti da 70 mq. Con questa variante si è consentito di spalmare la cubatura non su un unico edificio, ma su diverse villette". A fronte di questo quadro per i due Dem "il Comune riceve solo quello che gli spettava e quanto alla casa di riposo non c’è nessuna previsione, nessun progetto né finanziamento. Quindi, approvata la variante, che beneficio ha tratto l’ente pubblico ai fini della nuova Rsa? Nessuno. Il privato potrà invece utilizzare una superficie fondiaria maggiore per residenze di comfort e lusso a fronte di appena 100 mq in meno di Sul e di nessun onere nei confronti del Comune in più rispetto a quelli previsti". Mettono, Micucci e Iezzi, anche in guardia dal fatto che "l’area in cui dicono di prevedere la casa di riposo è piena di vincoli ambientali, urbanistici e idrogeologici e necessiterà, semmai vedremo un progetto della Rsa, di un’ulteriore variante. Informazioni che andavano date insieme agli annunci, che oggi stanno tanto di fuffa. C’è un problema di trasparenza con una Aministrazione comunale che mostra fastidio anche quando si fa richiesta di accesso agli atti, perché solo attraverso quelli si può capire l’impatto sul territorio di certe scelte che altrimenti ci vengono raccontate da compiacenti comunicati stampa del Comune stesso".