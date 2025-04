Casa di riposo, tre ospiti con la scabbia

La situazione all’interno della casa di riposo di Recanati, gestita dalla Fondazione Ircer, continua a destare allarme tra i familiari degli ospiti ricoverati. Durante l’ultima visita medica, il dermatologo ha riscontrato tre casi di scabbia confermando che il contagio non è stato ancora debellato, seppur ridotto in gran parte. Si ricorda che i primi casi della presenza del parassita all’interno della struttura risalgono all’estata scorsa. "Sebbene – fa presente il presidente dell’Ente, Riccardo Ficara Pigini – una persona sia guarita, un’altra si è ammalata, mantenendo così stabile il tasso di diffusione della malattia". Ma non si spiega come mai a distanza di otto mesi la scabbia continui a circolare all’interno della struttura. Non è solo la gestione della scabbia a sollevare critiche.

I problemi si estendono anche alla lavanderia, il cui potenziamento era stato annunciato ma non ancora realizzato. La direzione assicura di aver trovato una soluzione economica per l’acquisto di nuove attrezzature e che sta adeguando il quadro elettrico per permettere il funzionamento di lavatrici e asciugatrici.

A ciò si aggiunge la questione del personale. Nonostante siano state avviate valutazioni per nuove assunzioni e riqualificazioni, la carenza di operatori socio-sanitari è evidente. Anche le promesse fatte in merito ai materassi sembrano non essere state mantenute. "Ci era stato garantito l’acquisto di nuovi dispositivi – denuncia un familiare – , ma ad oggi gli ospiti dormono su vecchi materassi di gommapiuma sigillati dentro sacchi di plastica. Una situazione indegna per chi ha bisogno di cure e dignità". Pronta la risposta del presidente dell’ente, Riccardo Ficara Pigini: "Ho firmato proprio la scorsa settimana il preventivo per l’acquisto dei nuovi materassi e presto arriveranno anche i nuovi cuscini, tutti dispositivi sanitari certificati".

Le lamentele si estendono alla qualità generale dei servizi. "Non c’è animazione, la cena è sempre la stessa, triste e ripetitiva. L’Ircer si vanta di non aver aumentato le rette, ma il servizio offerto è al di sotto della soglia minima di dignità". Comunque è inequivocabile che la casa di riposo abbia fatto notevoli passi avanti in fatto di trasparenza e apertura con un servizio di centralino operante al mattino per tre ore e la disponibilità ogni sabato del presidente a ricevere il pubblico.