Casa editrice Quodlibet "Entusiamo e tenacia, ben 1.200 libri pubblicati Trent’anni di emozioni"

di Lorenzo Monachesi

"Nel 1993 sono usciti i nostri primi tre libri: e pensare che nessuno di noi aveva esperienza nell’editoria, eccetto il professor Giorgio Agamben". Ricorda quell’inizio Stefano Verdicchio, direttore della casa editrice maceratese Quodlibet che festeggia trent’anni di attività. "Eravamo – spiega – tutti studenti di Agamben (docente di estetica). Lui ci faceva lavorare molto sui testi, ci ha iniziato all’attività di traduzione, aveva esperienza nell’editoria e ci ha indirizzato su questa strada. A ciò aggiungiamoci il nostro entusiasmo di fare qualcosa".

Verdicchio, chi sono stati i fondatori della Quodlibet?

"Io, Gino Giometti (che ne è stato il co-direttore fino al 2013 quando si è messo in proprio con l’omonima casa editrice Giometti&Antonello), Elettra Stimilli, Alejandro Marcaccio, Daniele Garbuglia, Elisabetta Baiocco e Giorgio Agamben. Poi si sono inseriti i maceratesi Fabio Ferretti, che dirige la collana musicale, e Manuel Orazi che ha portato nella casa editrice l’architettura, ora siamo una bella realtà anche in questo campo".

Ricorda i titoli di primi libri pubblicati nel 1993?

"“Bartleby, la formula della creazione“ di Giorgio Agamben e Gilles Deleuze tuttora richiesto; poi le raccolte di racconti “Una cena elegante“ di Robert Walser e “L’uomo che camminava per le strade“ di Silvio D’Arzo".

Come avete vissuto la vigilia di quelle pubblicazioni?

"Emozionati e poi soddisfatti per l’ottima accoglienza".

Cosa aveva di speciale Agamben da cui è partito tutto?

"Qui era alla prima esperienza da docente universitario, è un ottimo insegnante mosso da una forte passione. Condivideva i suoi studi, progetti e tanto tempo con noi".

Ci saranno stati anche momenti duri.

"Certo, all’inizio si era sempre in bilico per mancanza di risorse".

A volte i sogni si avverano, cosa è stato necessario perché continuassero a vivere?

"La tenacia. Per anni è stata un’attività proprio tenacemente voluta da tutti, magari senza tirarci fuori niente".

Ciò che piace è la traduzione di quodlibet, voi pubblicate ciò che piace a voi o ciò che potrebbe piacere al lettore?

"Nelle intenzioni iniziali erano libri che ritenevamo utili, necessari, che seguivano la costellazione degli interessi del gruppo. Ognuno metteva i propri interessi nella speranza che incontrasse il piacere degli altri".

Lei fa la spola tra Macerata e Roma, dove avete aperto una sede.

"La sede principale è a Macerata dove c’è una libreria e si tengono incontri, poi c’è quella di Roma, la città dove ho famiglia. Aprirla nella Capitale è stato importante perché ci siamo fatti conoscere dalle istituzioni, dalle varie sedi di ateneo, facciamo i cataloghi per le mostre del Maxxi, ora stiamo preparando quello per la mostra "Vita dulcis" curata da Vezzoli".

Avete libri che sono stati tradotti in altre lingue?

"Quelli di Dolores Prato, siamo gli editori di una grandissima scrittrice che in vita non ha mai pubblicato niente e ha lasciato tanti inediti. Stiamo pubblicando le sue opere in collaborazione con il comune di Treia. “Giù la piazza non c’è nessuno“ è stato tradotto in francese e in olandese; è in corso di traduzione negli Stati Uniti, in Germania e in Inghilterra. In spagnolo e in francese è stato tradotto “Scottature“".

È capitato che siano stati acquistati i diritti di un vostro libro per ricavarvi un film?

"Siamo gli editori del triestino Gianni Stuparich e stanno girando un film dal suo libro “Un anno di scuola“".

Da quanti volumi è formato il vostro catalogo?

"Sui 1.200".

Quanti libri nuovi pubblicate in un anno?

"Sui 100-110".

Qual è stato il momento che ricorda con un pizzico di commozione?

"Sono contento di tutto, si porta avanti un lavoro in cui emerge la forza del gruppo, poi possiamo sempre contare su Agamben. Ci sono piccole cose che mi emozionano: penso a quando Carlo Ginzburg e allo storico Adriano Prosperi ci hanno chiesto di pubblicare alcuni libri. Sono intellettuali, questo dà il senso di come ci vedano gli altri".