Casa evacuata, pompieri al lavoro fino alle tre

Vigili del fuoco al lavoro fino alle 3 di domenica a Macerata per disporre una copertura (per evitare ulteriori danni) sulla palazzina, dichiarata inagibile per il crollo di una parte del tetto, in via Galasso da Carpi nel quartiere delle Vergini.

Otto le persone che erano state evacuate d’urgenza sabato. L’allarme era scattato poco dopo le 16. Ieri, i vigili del fuoco hanno provveduto ad accompagnare gli inquilini nello stabile per recuperare i beni di prima necessità, gli abiti e i beni deteriorabili.