"Casa invasa dal fango, chi paga i danni?"

"È assurdo che Tolentino sia stata esclusa dai risarcimenti per l’alluvione. Comuni dell’entroterra con meno danni sono stati inseriti, noi no". A parlare è la tolentinate Mirella Santarelli: col nubifragio del settembre 2024 in casa sua, in via Bezzecca, dove vive col marito Michele Clemente e il figlio Alessandro, era entrato un metro e mezzo di acqua e fango. La famiglia era stata evacuata. "C’era un fiume di fango dentro e intorno casa – avevano raccontato un anno fa –. Tre auto fuori uso, senza considerare lavatrice, frigorifero, vestiti e mobili da buttare". Santarelli aveva chiesto una soluzione definitiva per la strada della ferrovia, "con un argine e un sistema fognario per far defluire l’acqua". I danni sono stati sistemati dalla famiglia a proprie spese. Ma come tanti altri che avevano registrato criticità col maltempo, confidavano nei risarcimenti, inizialmente previsti dalla Regione. Ora però che Tolentino è stata esclusa dal cratere dei danneggiati, la speranza sfuma.

Santarelli nel frattempo si è rivolta a un avvocato. "Tre anni fa, l’onda di fango si era fermata davanti all’autolavaggio, quindi non ci eravamo preoccupati più di tanto. Invece l’anno dopo, a giugno, siamo stati invasi da 40 centimetri di fango e acqua in casa; abbiamo dovuto buttare via metà delle cose e sistemare il portone. Così ci siamo attivati incaricando un geometra per una perizia, per capire la causa del problema. In pratica la terra scende dietro la ferrovia, dai campi della zona di via Portanova, l’area sopra viale Vittorio Veneto e Trento e Trieste. Non ci sono canali per far defluire le acque e le fogne sono intasate, risultato di una cattiva manutenzione".

La famiglia ha portato la perizia in Comune. "L’amministrazione ci ha risposto che si sarebbe attivata. Ma l’anno dopo, a settembre 2024, c’è stato quel violento nubifragio che ha riempito casa nostra di fango. La compagnia assicurativa del Comune ha scritto al nostro avvocato che l’alluvione era un evento eccezionale, dunque la competenza per il risarcimento non era del Comune né delle Ferrovie. Allora pensavamo che saremmo stati inseriti nel cratere alluvione. Adesso che anche questa possibilità è svanita, chi paga i danni subiti? Noi non molliamo, andiamo avanti con l’avvocato". Da risarcire ci sono tre auto e circa 50mila euro per mobili ed elettrodomestici.

"Ferrovie e Comune stanno facendo i lavori per il muretto – aggiunge –, dopo l’allagamento, però. La nostra casa è il frutto di quarant’anni di sacrifici. Non è giusto che la città sia stata esclusa dai risarcimenti. Mia sorella, in viale Vittorio Veneto, ha avuto danni simili, come altri cittadini".

Lucia Gentili