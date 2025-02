Casa Leopardi a lume di candela. Torna "M’illumino di meno"

Anche quest’anno Recanati e Montefano partecipano a "M’illumino di meno", in occasione della giornata del risparmio energetico. A Recanati, oggi la Torre del Passero Solitario resterà al buio. Alle 18.30 partirà dal Chiostro di Sant’Agostino una camminata lungo le mura, organizzata con l’associazione Green Nordic Walking, aperta a tutti. Come da tradizione, anche casa Leopardi aderisce all’evento con una speciale apertura dalle 18, offrendo suggestive visite guidate a lume di candela. I partecipanti avranno l’opportunità di visitare gli ambienti privati dove Giacomo Leopardi ha vissuto, immergendosi nell’atmosfera che ha caratterizzato la sua vita. L’iniziativa ha riscosso un enorme successo: le prenotazioni sono già sold out. Anche Montefano parteciperà a "M’illumino di meno" con un gesto simbolico: spegnendo il monumento ai caduti restaurato di recente in occasione del centenario. Questo gesto vuole sensibilizzare la comunità sui temi della sostenibilità, richiamando l’attenzione sulla necessità di ridurre gli sprechi e adottare comportamenti più responsabili. Montefano, inoltre, aderisce alla Rete dei Comuni Sostenibili, associazione che unisce enti locali impegnati a promuovere politiche sostenibili.