Casa Leopardi è stata riaperta al pubblico

È stato riaperto al pubblico in questi giorni il portone di casa Leopardi, che dall’inizio di gennaio ha visto al lavoro, nei saloni e nella biblioteca, dove un tempo viveva il poeta Giacomo, gli operai per una importante operazione di ristrutturazione interna.

I lavori ora sono terminati e hanno ripreso a pieno ritmo le visite guidate al "patrio ostello", per la gioia dei turisti (specie di quelli che giungono da molto lontano) e l’attività del bookshop. In particolare, sono state ritinteggiate le pareti, con l’attento restauro degli affreschi, e si è dato colore ai pavimenti che ritornano, specie quello della biblioteca dove Giacomo era intento ad uno "studio matto e disperatissimo", ad essere come era ai tempi del Poeta con l’originaria luce.

Un intervento programmato da tempo dai discendenti del Poeta e che permetterà in futuro una migliore fruibilità del palazzo. I lavori, come già nel passato spiegato dalla contessa Olimpia Leopardi, purtroppo non serviranno ad abbattere le barriere architettoniche presenti per raggiungere, a chi si trova in carrozzina o ha difficoltà motorie, la biblioteca e il piano nobile del Palazzo che, essendo vincolato, non può essere modificato. Sono, invece, completamente fruibili gli spazi espositivi che ospitano il museo.

an. t.