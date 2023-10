Casa Leopardi, poesia e arte a braccetto

Anche il ministro Gennaro Sangiuliano ha visitato in anteprima ieri nelle sale della biblioteca di Casa Leopardi a Recanati "In purissimo azzurro", la seconda mostra del ciclo "InterValli", visitabile da oggi fino al 7 gennaio 2024, che prende spunto dal suggestivo verso della lirica "La ginestra, o il fiore del deserto" composta a Torre del Greco nella primavera del 1836. Una mostra nata da un’idea di Olimpia Leopardi e curata da Antonello Tolve, dove la letteratura apre le porte a 21 nomi dell’arte nati tra gli anni Venti e Novanta del secolo scorso. "Questo è un luogo straordinario – ha commentato il ministro –; qui si respirano le atmosfere e le dimensioni che sono appartenute ad uno dei più grandi poeti della letteratura europea, Giacomo Leopardi, che io cito spesso. Bella la contaminazione con l’arte contemporanea perché noi dobbiamo pensare anche produrre ‘il passato del futuro’, cioè una dimensione artistica che in futuro possa testimoniare l’epoca storica a noi contemporanea, e l’arte contemporanea va proprio in questa dimensione". "Siamo molto felici – ha sottolineato la contessa Olimpia Leopardi – di aver aperto nuovamente gli spazi della biblioteca a un’esposizione d’arte a dimostrazione che questa, nonostante i suoi 200 anni, continua a creare e proporre cultura nel rispetto dello spirito rivoluzionario con cui Monaldo, padre del Poeta, l’ha fondata nel 1812 per sé, per i suoi figli, gli amici e i concittadini. Credo che, oggi più che mai, l’arte abbia la possibilità di costruire ponti fra differenti culture e possa ricordarci che le differenze sono una ricchezza"

"Tutte le opere in mostra sono evocative, è un azzurro che ci porta verso l’imbrunire. È un’esposizione disseminata, le opere si possono trovare un po’ ovunque e gli artisti presenti sono 21 come 21 erano gli anni che aveva Leopardi quando compose L’Infinito", ha spiegato Antonello Tolve. Sin dall’inizio della sua visita lo spettatore ha modo di incontrare alcune opere già nei pressi delle cucine: Giuseppe Ciracì con sei lavori, Ulrich Egger, Ciro Vitale con un libro di cera e resina e i Minus.log. Lungo il corridoio, che porta alla prima sala, troviamo, dopo due evocazioni fotografiche di Giusy Calia, il lavoro di Enrico Pulsoni, un prezioso disegno di Giuseppe Stampone, un drappo di Sabine Delafon, una serie di sanpietrini rivestiti all’uncinetto da Miho Tanaka e una storica poesia visiva di Lamberto Pignotti. Tra la seconda e la terza sala il percorso presenta Deborah Napolitano, alcuni eleganti volatili e fiori in bronzo di Fabrizio Cotognini e, nell’alcova, una struttura a forma piramidale, che evoca la "cresta fumante" del Vesuvio, a firma di Sebastian Contreras.

Dopo le due sale sacre della biblioteca, lasciate immacolate e senza alcun intervento artistico, lo spettatore può inciampare in Mrdjan Bajic, e nelle teche che ospitano alcuni storici scritti leopardiani ci sono tre poesie visive realizzate da Lamberto Pignotti. Una carta di Naoya Takahara e una meravigliosa Pietra filosofale di Vettor Pisani abitano lo studio di Monaldo Leopardi mentre nell’ultima sala, accanto a Paolo Canevari, a Matthias Kostner, a un leporello di Carla Iacono e a una installazione (due foto e una scultura) di Julia Krahn, troviamo uno straordinario olio su tela di Giulia Napoleone.