Recanati (Macerata), 18 giugno 2020 - Una location insolita, lo scalone principale del «patrio ostello», e i volti nascosti dalle mascherine ma l’emozione è stata tanta questa mattina quando il portone di palazzo Leopardi (foto), a Recanati, si è aperto alle autorità e ai cittadini presenti e la contessa Olimpia ha condotto i suoi ospiti a quelle stanze, le cosiddette «brecce», dove un giovane Giacomo, insieme ai fratelli, soprattutto con Carlo e Paolina, che erano più vicini a lui d'età e che amava intrattenere con racconti ricchi di fervida fantasia, ha trascorso la sua gioventù.

"Un sogno che si avvera - ha ripetuto la contessa Olimpia visibilmente emozionata - a cui la nostra famiglia ha lavorato con passione da tempo. Per noi è sicuramente un momento importante e, mi auguro, possa esserlo anche per tutti coloro che hanno Giacomo nel cuore". Un segno positivo di ripresa dopo un lungo periodo di chiusura per Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche che tanto in questi anni ha puntato sulla valorizzazione degli uomini illustri di questa regione al plurale.