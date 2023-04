Casa nel mirino dei ladri per la quarta volta

di Asterio Tubaldi

In pochi anni è la quarta volta (il primo furto lo aveva subito nel luglio del 2016) che i ladri hanno fatto visita a casa della famiglia Stoppini, sotto il Colle dell’Infinito a Recanati. Il malvivente (è probabile che sia stato uno solo ad agire) è entrato in azione martedì sera, verso le 20, non appena è calato il buio e ha visto uscire di casa la figlia Benedetta che, prima che le farmacie chiudessero, è andata ad acquistare un prodotto per calmare la tosse che, dice, "mi sta tormentando da molti giorni e la notte non mi fa dormire". Neanche i suoi genitori in quel momento erano in casa. È probabile, quindi, che il ladro stesse da diverso tempo controllando l’abitazione e i movimenti dei proprietari per cogliere il momento opportuno. Per entrare si è servito di una scala che si trovava esternamente alla casa, isolata e posta sotto la sede stradale, quindi nascosta anche agli squadri dei passanti. Raggiunta la finestra al primo piano, che si affaccia nella parte laterale della casa e guarda verso un vecchio fabbricato adibito a garage, ha rotto il vetro per aprirsi un varco e poter così entrare. La permanenza all’interno dell’abitazione è stata, però, di breve durata perché nel frattempo sono rientrati il padrone di casa, Alfredo Stoppini, ex dirigente scolastico oggi in pensione, e sua moglie. È stata lei ad accorgersi, mentre erano in attesa che il cancello esterno si aprisse con il telecomando, che una persiana, di una finestra che guarda lungo la circonvallazione della città, era aperta mentre le altre erano tutte chiuse. Li per lì ha pensato che fosse in casa la figlia, ma quando è entrata e ha iniziato a chiamarla non ha ricevuto alcuna risposta. Nel frattempo il malvivente si è precipitosamente allontanato facendo il percorso a ritroso per poi adagiare a terra la scala. Fortunatamente, da una prima sommaria verifica, nessun oggetto è stato asportando e il ladro si è persino disinteressato di un tablet posto sopra un tavolo. Forse l’obiettivo, poi sfumato, era quello di racimolare contanti e preziosi, come era accaduto nei tre precedenti furti subiti dalla sfortunata famiglia. Forse sono state le esperienze dei tre furti già subiti in questi ultimi anni, con l’asportazione di preziosi e persino di un costoso orologio da polso, a consigliare alla famiglia Stoppini di non tenere più nulla in casa, anche perché nel frattempo hanno perso tutti i loro beni. Per ora Stoppini si è limitato a segnalare quanto gli è accaduto ai carabinieri in attesa di sporger formale denuncia senza la quale i militari non potrebbero neppure avviare le indagini. La famiglia è veramente esasperata di questa situazione. "Questo accanimento è disarmante, ci stanno rubando l’anima", commenta Benedetta sui social di fronte alle tante attestazioni di affetto e solidarietà che stanno giungendo alla famiglia.