Casa ribaltata e bottino da tremila euro a Tolentino (Macerata)

Macerata, 30 luglio 2023 – Vanno in vacanza e al ritorno trovano la casa visitata dai ladri. È successo in viale Vittorio Veneto a Tolentino. In pratica una famiglia che vive in un condominio, dopo essere stata fuori qualche giorno per le meritate ferie, al rientro ha fatto l’amara scoperta: la porta dell’appartamento era stata forzata, i cassetti rovistati e all’appello mancavano monili e oggetti d’oro. Il bottino è ancora da quantificare ma dovrebbe aggirarsi sui due-tremila euro. I padroni di casa hanno sporto regolare denuncia alla caserma locale. Non solo in città.

Nei giorni scorsi è finita nel mirino dei malviventi anche contrada Ancaiano, in campagna. Ignoti sono entrati in un casolare (sempre approfittando dell’assenza dei proprietari) per arraffare attrezzi agricoli e pentole. Su Facebook alcuni residenti hanno lanciato il tam tam per informare e allertare i concittadini; c’è stato il passaparola per cercare di monitorare e segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine. Resta l’amarezza dei proprietari, quando hanno fatto la scoperta rientrati in casa, anche per l’intimità violata. Dopo un periodo di tregua, d’estate in tutta la provincia tornano a girare i topi di appartamento. Durante le ferie, solitamente, non aumentano solo i furti in casa ma anche le truffe. Per questo, oltre a maggiori controlli, l’Arma prosegue la campagna di prevenzione.