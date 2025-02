Casa Stacchiotti chiude dopo mezzo secolo

Recanati (Macerata), 13 febbraio 2025 – Dopo quasi cinquant’anni di impegno, passione e dedizione, il negozio storico “Casa Stacchiotti” di Recanati, gestito con amore da Attilio e Fabiola, sta per concludere il suo straordinario ciclo. La notizia del pensionamento di Attilio e Fabiola segna un momento significativo per la città e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di fare visita al negozio che, per decenni, è stato sinonimo di qualità e affidabilità. Per fortuna non è un addio definitivo: infatti, sebbene i negozi di Recanati e Porto Recanati chiuderanno, la tradizione di “Casa Stacchiotti” non si ferma.

La nuova generazione, rappresentata dai figli Loris e Federica, è pronta a prendere in mano le redini dell’attività. Da sempre “Casa Stacchiotti” è stato un punto di riferimento per tutti coloro che cercavano articoli per la casa e di arredo, casalinghi pregiate porcellane e cristallerie, con un’attenzione particolare alla bellezza e alla funzionalità. Inizialmente ubicato in Corso Persiani, nel cuore di Recanati, negli anni ’70 si spostò a Piazzale Europa dove la clientela ha potuto continuare a fare affidamento sulla qualità e la competenza che hanno reso “Casa Stacchiotti” una realtà tanto amata. Il negozio, più che un semplice esercizio commerciale, è stato per molti un luogo di scoperta, di curiosità e di legami autentici, dove ogni prodotto non era solo un oggetto, ma una storia da raccontare.

“Il nostro percorso è stato segnato dall’amore per il lavoro e dalla soddisfazione di aver potuto accompagnare ogni cliente in un viaggio di scoperta“ raccontano Attilio e Fabiola che ora guardano al futuro con emozione e gratitudine. Se “Casa Stacchiotti” ha dato prova di saper evolvere, i nuovi progetti non sono da meno. Loris e Federica, con la stessa passione e impegno, continueranno a far crescere l’attività a Civitanova, in Corso Umberto I, e a Osimo, al parco commerciale Cargopier. Questo cambio generazionale non significa un distacco dalla tradizione, ma piuttosto una naturale evoluzione in cui la continua ricerca dell’eccellenza e l’attenzione ai dettagli rimangono la stella polare.

La loro missione sarà quella di rafforzare i valori che hanno fatto di “Casa Stacchiotti” un marchio di qualità, affidabilità e stile. Attilio e Fabiola non possono fare a meno di esprimere la loro gratitudine verso tutte le persone che hanno condiviso con loro questo lungo viaggio. “Vogliamo esprimere il nostro profondo riconoscimento a tutti coloro che ci hanno accompagnato. Siamo cresciuti e migliorati grazie alla vostra fiducia e al vostro affetto. Il nostro è stato un percorso condiviso, fatto di scelte, sorrisi e passioni comuni. Grazie di cuore”, dichiarano emozionati.