Casa verde per i rifiuti al borgo marinaro, costerà 70mila euro

Costerà 70mila euro realizzare la ‘Casa verde’ che il Comune ha in mente di posizionare nel borgo marinaro per la raccolta della nettezza urbana e nello specifico della frazione umida. Si tratta di una struttura che funzionerà col sistema del controllo degli accessi, tipo amovibile, dotata di un sistema di lavaggio finalizzato a evitare, soprattutto d’estate, fenomeni di fermentazione dell’immondizia e quindi del cattivo odore. Nel borgo, cuore della città, si verificano frequenti episodi di abbandono di rifiuti con gente che si libera dei sacchetti senza stare a guardare alle regole del Porta a Porta. Un problema di cui soffrono anche altre zone di Civitanova, ma qui bisognerà fare i conti anche con la questione di residenze non sempre dichiarate e che certo non si metteranno a fare la fila a Palazzo Sforza per registrarsi e accedere al sistema di controllo per gettare i rifiuti.