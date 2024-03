Casadei e l’anima di Dante

Giovedì prossimo alle 15,30 al Liceo Leopardi di Recanati, Alberto Casadei, ordinario dell’Università degli Studi di Pisa e studioso del Poeta, a cui ha dedicato un numero ragguardevole di pubblicazioni, terrà una conferenza sulle più aggiornate interpretazioni critiche della Commedia. L’incontro rientra fra le iniziative dell’associazione degli italianisti – sezione didattica delle Marche – che celebra il Dantedì 2024. L’evento è rivolto agli studenti e ai docenti, per i quali sarà valido ai fini della formazione in servizio. Nello stesso giorno alle ore 19 Alberto Casadei sarà a Macerata, alla libreria “Bottega del libro“ in veste di scrittore, per presentare il suo romanzo La suprema inchiesta, uscito per i tipi Il Saggiatore nel 2023, un’appassionante inchiesta che sfalda la struttura tradizionale del poliziesco per interrogarsi sul senso dell’esistenza.