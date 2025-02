Casaidea abbassa le serrande: "Grazie di cuore a tutti i clienti"

Un altro negozio storico abbassa le serrande nel centro di Macerata, salutando definitivamente clienti affezionati e non solo. Si tratta di Casaidea in corso Garibaldi. Sulle vetrine dell’attività commerciale c’è affisso da qualche giorno il cartellone che annuncia lo "svuotatutto" per cessazione dell’attività, in corso dal primo febbraio. E così il nome si aggiunge alla lista, sempre più lunga, di locali che serrano i battenti.

A spiegare il perché della decisione è proprio la titolare Stefania Ceci, che afferma: "Chiudiamo per tanti motivi, al di là di quello economico ce n’è anche uno personale perché mia figlia non mi aiuterà in futuro con l’attività, e per me è il momento di andare in pensione. Questo negozio è rimasto aperto per nove anni, sulla scia dell’attività che c’era con il precedente titolare e che vendeva la nostra stessa tipologia di articoli". Il ringraziamento maggiore, come continua Ceci, va a tutti i clienti che hanno supportato il negozio nel corso del tempo. "Il dispiacere nel chiudere le porte è tanto, soprattutto perché abbiamo avuto dei clienti meravigliosi che ci hanno sempre supportato. A loro va il nostro grande ringraziamento. Adesso, speriamo che qualcuno voglia subentrare in questo locale e prenderlo in affitto per la propria attività. Sarebbe ancora più bello – conclude la titolare – se fosse portata avanti la vendita della nostra stessa tipologia di prodotti, continuando la tradizione".

Martina Di Marco