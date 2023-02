Casali: "Servono più finanziamenti per l’assistenza domiciliare"

"Nelle Marche il sistema sanitario è carente e manca la programmazione per gli investimenti che riguardano la medicina generale, la pediatria, l’assistenza domiciliare, la salute mentale, le dipendenze patologiche e la disabilità". A lanciare l’allarme è stato l’ex medico di base e attuale vicesindaco di Porto Recanati, Giuseppe Casali, nel corso di una tavola rotonda sullo stato del sistema sanitario regionale, organizzata da Sinistra Italiana. Per l’occasione, erano presenti anche Maria Teresa Carloni, medico e componente del coordinamento di Sinistra Italiana Macerata, e Claudio Maria Maffei, dottore ed esperto di organizzazione sanitaria. "In questo momento stanno venendo meno i servizi essenziali sul territorio e sta crescendo il discorso della privatizzazione – ha detto Casali -. L’aumento delle disparità economiche tra famiglie potrebbe essere attenuato con un ristoro diretto, in modo da non dover rinunciare a determinati servizi. Siamo passati negli ultimi 25 anni dal concetto di tutela e promozione della salute, a quello di cura, che è ben diverso – osserva ancora Casali -. Con il decreto ministeriale del 22 maggio, non sono stati previsti aumenti nel bilancio nazionale della sanità, malgrado i rincari e l’inflazione, quindi non è sbagliato dire che ci sono stati dei tagli. Non solo: a livello statale il 51% del bilancio va negli investimenti sul territorio, il 44% sulla rete ospedaliera, e il 5% sulla prevenzione. Nelle Marche avviene invece il contrario: il 52,6% del bilancio è previsto per la rete ospedaliera, il 44,1% per gli investimenti sul territorio, e il 4,3% sulla prevenzione, con picchi negativi che arrivano sotto il 3%". Per questo, l’attuale vice sindaco Casali sottolinea che "nella nostra regione c’è una controtendenza pericolosa, perché si privilegia l’ospedale, quando le Marche registrano una delle popolazioni più anziane d’Italia e dunque sarebbe necessario investire nei servizi sul territorio come l’assistenza domiciliare".

g. g.