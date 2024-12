Cascioli Group celebra 60 anni di successi

Cascioli Group celebra 60 anni di eccellenza nel settore automotive e rinnova il proprio impegno per la parità di genere. Sabato, la Cascioli Group ha celebrato l’anniversario con tutti i collaboratori. Una serata densa di emozioni in cui i titolari Giuseppe, Stefano, Ernesto e Silvio Cascioli hanno condiviso la storia dell’azienda. "Sessant’anni di storia non si costruiscono da soli. Sono frutto dell’impegno costante di un team straordinario e del supporto di collaboratori, clienti e partner che hanno creduto nella nostra visione" hanno dichiarato i Cascioli. Uno dei momenti più significativi è stato dedicato al progetto per la parità di genere, per creare un ambiente di lavoro più inclusivo. Presentato anche un nuovo piano welfare aziendale. Correva il 1964 quando Ernesto Cascioli apriva a Teramo una delle prime concessionarie d’Abruzzo. Giuseppe e Stefano hanno fatto propria l’eredità paterna, con la costituzione della Sirio e poi della Cascioli e Cascioli Rent. Oggi il Gruppo opera ad Ascoli, Fermo, Macerata, Ancona, L’Aquila e Teramo con 12 punti vendita e tre centri noleggio.