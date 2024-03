Casciotti e Strovegli i più ’ricchi’

E’ il vicesindaco Giulio Casciotti, titolare dell’omonima farmacia cittadina, il Paperon de’ Paperoni del Consiglio comunale di Potenza Picena, con un reddito complessivo di ben 145.725 euro. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati pubblicati nel sito del Comune i guadagni lordi di tutti i consiglieri, riferiti all’anno 2022. Al secondo posto, tra i più ricchi, il capogruppo di maggioranza e commercialista Luca Strovegli, con un reddito calcolato sul regime forfettario di 87.330 euro. A seguire un altro consigliere di maggioranza e cioè Margherita Fermani (titolare di uno studio medico) con 83.568 euro. Quanto al sindaco Noemi Tartabini il suo reddito ammonta a 41.954 euro, mentre è di 34.613 quello dell’assessore al Commercio, Paolo Scocco. E ancora: il reddito complessivo dell’assessore al bilancio Marco Mazzoni, commercialista, è pari a 20.509 euro, anche se quello basato sul suo regime forfettario arriva a 49.497. Invece l’assessore all’Urbanistica ed architetto, Luisa Isidori, ha dichiarato un reddito complessivo di 18.547 euro, mentre quello relativo al regime forfettario è di 17.550. Tuttavia, nel portale online, l’unico membro della giunta che ha ancora non ha reso pubblici i guadagni del 2022 è l’assessore al Turismo, Tommaso Ruffini, così come mancano quelli del consigliere Simone Pantanetti (maggioranza). Sempre tra i consiglieri, il reddito di Catia Mei (avvocato) è di 60.611 euro, 25.806 per Mara Barbaresi, 23.155 per Giulia Marcantoni e 17.502 per Mirco Braconi (presidente del Consiglio comunale). Tra i più ’poveri’ della maggioranza, sempre secondo i dati del 2022, ci sono Simone Galluzzo con 5.082 euro, Sara Mazzoni con 2.933 e Massimo Caprani a 399 euro. In testa ai consiglieri di minoranza c’è l’avvocato Edoardo Marabini (capogruppo di Civico 49), che ha un reddito complessivo di 39.453. E continuando in ordine, ecco Stefano Mezzasoma (Movimento 5 Stelle) con 31.473 euro, Valentina Campugiani con 29.045 e l’ingegnere Simona Galiè con 24.321 (entrambe tesserate con il Pd), e poi 16.276 euro per Valeria Meriggi (Civico 49). L’ultimo è Enrico Garofolo (capogruppo del Pd) che ha un reddito sul regime forfettario di 13.921 euro. Un piccolo retroscena è che sul sito del Comune, fino alla settimana scorsa, le dichiarazioni sui guadagni lordi dei membri della maggioranza erano fermi al 2019, e sono state aggiornati solo dopo le insistenti richieste avanzate dal Pd e dal Movimento 5 Stelle. R